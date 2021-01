"Everyday convince myself of everything I can and can't believe"

Ja, toch nog even over dat faal-vaccin hoor. De EU bestelde 400 miljoen Oxford-Astrazeneca shots. Door plotselinge 'productieproblemen' kon het bedrijf die hoeveelheid ineens niet leveren, en moeten WE het doen met slechts 31 miljoen shots. Bedelen bij de Britten helpt ook al niet, want die vaccinatie-nationalisten lachen ons terecht uit. Vervolgens nam de tijdlijn een hoogst eigenaardige wending.

Het European Medicines Agency (EMA) keurde het vaccin vrijdag officieel goed voor Europabreed gebruik. Slechts uren eerder, echter, betwiste Franse president Macron dus nog openlijk hoe veilig en effectief het vaccin is voor mensen boven de 65. "The real problem on AstraZeneca is that it doesn’t work the way we were expecting it to. We’re waiting for the EMA [European Medicines Agency] results, but today everything points to thinking it is quasi-ineffective on people older than 65, some say those 60 years or older." Volgens DE BRITTEN probeert Macron hiermee vooral de vraag naar het vaccin te drukken, zodat er meer overblijft voor Europa.

Maar DE DUITSERS kwamen ongeveer tegelijk tot dezelfde conclusie als Macron, en bleven bij hun eerdere concept-verklaring. "German experts said Thursday that people aged 65 or older should not be given the AstraZeneca coronavirus jab (...). The experts’ highly public move makes it very difficult for German authorities to advocate giving the jab to those 65 and over, at least for now, even [if] the EMA deems it safe to do so."

En wat het allemaal nog maffer maakt is dat EMA zelf ook vrij onduidelijk is over de effectiviteit voor 65+'ers: "The EMA’s assessment addressed that concern, noting that while only 13 percent of trial participants the agency reviewed were over the age of 55, “there is no reason to expect that this would not have some level of efficacy in that in that age group,” said Bruno Sepodes, vice chair of EMA’s human medicines committee. “The exact level of protection [in this group] cannot be estimated for the time being,” Sepodes explained. “This is to say that it can be used; if there are other options, those could be preferred in specific situations.”"

Kortom, de EU bestelde een vaccin om Europa's enige echt kwetsbare doelgroep te beschermen. Ten eerste krijgt de EU niet waarvoor het betaald heeft, en ten tweede is helemaal niet duidelijk hoe effectief het vaccin is voor de enige doelgroep die er echt toe doet. Dan toch maar de Russische Optie!