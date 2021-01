Omdat de EU eigenlijk helemaal niets kan, kon het dit natuurlijk ook niet. En omdat nationalisme leidt tot Birkenau, moest 'vaccinatie-nationalisme' ten alle koste vermeden worden. Want in Europa doen we dingen samen, juist nu. En dat leidde er natuurlijk toe dat de EU consequent twee stappen achter liep op de VS en het VK. Daar zijn respectievelijk 7 op 100 en 11 op 100 inwoners gevaccineerd, in de EU is dit slechts 2 op 100. En dat is omdat de EU pas drie maanden (!) na de Britten een contract tekende met Britse producent AstraZeneca, wiens productiefaciliteiten vooral in het VK staan. Vervolgens meldde AstraZeneca vrijdag dat hun fabrieken op het Europese vasteland kampte met productieproblemen, dat er een vertraging over de Europese bestelling valt en dat er komend kwartaal slecht 31 miljoen vaccinaties geleverd kunnen worden.

Maar daar is de EU het na een investering van 350 miljoen euro en een bestelling van 400 miljoen injecties dus mooi niet mee eens. Dus doet de EU wat de EU doet als het de zin niet krijgt: helemaal niks behalve een beetje morele appéls doen op mensen die écht wel iets beters te doen hebben dan aanhoren dat ze niet aan hun "contractual, societal and moral obligations" voldoen. En vroeg de EU of ze wat van AstraZeneca's Britse voorraden mogen: "The EU official involved in the talks also said that the EU had explicitly asked AstraZeneca whether it could divert to the 27-nation bloc doses produced in Britain, at least through March. But the company did not answer these questions, the official said."

EU-commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides insisteerde gister dat er met AstraZeneca aan een oplossing gewerkt wordt, maar verliet het gesprek in feite met lege handen. Een "constructieve toon" heet dat in EU-wandelgangen, en betekent dus dat we echt goed en wel achteraan de rij staan.

Als de EU spreekt van een "constructieve toon" staan we dus achteraan de rij

Ondertussen...