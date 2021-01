En dan schakelen we nu over naar... SPUTNIK! "The Russian Direct Investment Fund (RDIF), which is behind the production and distribution of the Russian-made vaccine Sputnik V , announced that 100 million doses of the medication may be provided for the EU during the next quarter of the year." Ja, omdat de EU niks kan behalve bij onwelwillende Britten bedelen die het dankzij hun vaccinatie-nationalisme wel op orde hebben, zijn we nu overgeleverd aan DE RUSSEN. Nou, Verhofstadt draait zich om in z'n graf.

EU-'lid' Hongarije liet hun eigen medische autoriteit het Russische vaccin op 21 januari al goedkeuren en tekende vervolgens een contract voor 2 miljoen injecties. Ze hadden namelijk geen zin om op de (in Amsterdam gevestigde) European Medical Agency (EMA) te wachten. Dat agentschap moet het Russische vaccin namelijk nog altijd Europawijd goedkeuren. Die aanvraag voor goedkeuring diende Rusland op 20 januari in.

Ondertussen publiceerde de Europese Commissie zojuist hun contract met AstraZeneca om de druk op die Britse Zweden op te voeren. Ook wordt verwacht dat de EU vandaag export-restricties over hun vaccinaties invoert en verkoop van aan de EU toegezegde vaccinaties aan andere landen daarmee verbiedt. Een grote bende weer, dus. En om het allemaal NOG moeilijker te maken stellen Duitse experts vandaag dat het AstraZeneca-vaccin niet aan mensen boven de 65 toegediend zou moeten worden - terwijl dat juist de doelgroep vooraan de rij is. En het is niet ondenkbaar dat EMA dit advies later vandaag nog over gaat nemen ook, al is het maar uit WRAAK.

Dus zeg het maar jongens. Liever een Rus in de keuken of een raket in de tuin?

