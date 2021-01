Niet-lichaamseigen antistoffen blijven slechts een beperkte tijd in het lichaam. Ze worden afgebroken en spoelen als het ware weg. Die techniek is prima toepasbaar als een persoon slechts een beperkte tijd in expositie met het ziektemakend agens is. Zo werd tot nog niet zo heel lang geleden bij reizigers tegen hepatitis A gevaccineerd. Een passieve vaccinatie dus. Tegenwoordig wordt tegen hep-A gevaccineerd met actieve vaccinaties omdat die een lange beschermingsduur geven. Het lichaam heeft de antistoffen zelf moeten maken en onthoudt ook hoe dat moet! In het geval van hep-A levenslang. Dat is ook de reden dat men bij Covid die actieve vaccinaties geeft. Het hangt van de mutatiegraad van het virus af en de precieze plekken waar die muteert of de Covid-vaccinatie ook levenslang werkt. Dat is niet duidelijk. Bij influenza weten we dat dat helaas niet het geval is.

Daarbij lijkt het soms mogelijk als iemand al ziek is geworden, niet-lichaamseigen antigenen te gebruiken om de ziekte in enige mate te bedwingen.

Met winsten van farmaceuten heeft deze keuze niets te maken.