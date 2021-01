: Wat ik me ook bij iemand als Dr. Peterson afvraag: dan heb je zo'n groot hart en dan lijk je toch je medemenselijkheid in de abstractie te verliezen. Of in de metafysica.

Ik hoop dat de heer Peterson zijn huidige bestaanscrisis te boven komt. Net als wij allemaal oudere jongere survivors. Het is zó de moeite waard. I kid you not! Me dunkt dat hij op de goede weg is.

En dat voor een psycholoog.