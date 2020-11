De beste man heeft een zwaar jaar achter de rug, maar hij is er tijdens die helse rehab klaarblijkelijk in geslaagd z'n hele nieuwe boek af te schrijven. Beyond Order - 12 More Rules for Life heet het, verschijnt op 16 maart in Nederland en valt hier te reserveren. Waar z'n vorige collegereeksen en boek - met de ondertitel An Antidote to Chaos - zich vooral concentreerden op hoe je middels gesproken waarheid goedaardige orde kunt creëren, gaat het ditmaal de orde voorbij. Tenminste, dat concluderen we uit de titel en de bovenstaand voorgelezen inleiding. Want goedaardige orde is, ja, goed. Maar het is ook stagnatie en stilstaand water wordt vies. Kortom, het nieuwe boek lijkt vooral te gaan over hoe je op een veilige manier de chaos kunt betreden die het leven vernieuwt en de ziel vitaal houdt.



ENFIN, van dat boek dachten medewerkers van uitgever Penguin Random House Canada tijdens een town hall afgelopen maandag dus het hunne. Een medewerker meldde dat "“people were crying in the meeting about how Jordan Peterson has affected their lives.” They said one co-worker discussed how Peterson had radicalized their father and another talked about how publishing the book will negatively affect their non-binary friend. The company since June has been doing all these anti-racist and allyship things and them publishing Peterson’s book completely goes against this. It just makes all of their previous efforts seem completely performative." Weer een andere, tevens LGBT'er: "He is an icon of hate speech and transphobia and the fact that he’s an icon of white supremacy, regardless of the content of his book, I’m not proud to work for a company that publishes him."

Een derde medewerker vertelde VICE dat "the company’s diversity and inclusion committee received at least 70 anonymous messages about Peterson’s book, and only a couple are in favour of the decision to publish it." Het valt ook allemaal niet mee natuurlijk, leven in de meest mensvriendelijke en vreedzame tijd in de gehele menselijke geschiedenis.

Life without truth is hell

