Thanksgiving in Canada is gewoon wat in Europa vroeger het Oogstfeest was, totaal niet te verwarren met 't Amerikaanse Thanksgiving wat doorgaand midden/eind november plaats vindt, maar feitelijk ook een verlaat oogstfeest is.

Niet iedereen heeft in de tijden van overvloed geleefd zoals we de afgelopen 100-150 jaar in Nederland / Europa cq. de Westerse wereld kennen, een pittige hagel bui, een droogte of een overstroming betekende gewoon een hongerdood...en dus was men dankbaar dat de oogst binnen was en men zich kon voorbereiden op de lange koude winter.