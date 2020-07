Bovenstaande video met dochter Mikhaila is opgenomen in Belgrado, Servië. Begin februari hoorden we van Mikhaila al dat het écht heel slecht ging met d'r vader, en nu horen we exact hetzelfde, maar dan van Jordan zelf. De best man ziet er 10 jaar ouder uit, was (net als zijn vrouw die kanker had/heeft) meermaals bijna dood of leed ondraaglijk door lichamelijke Clonazepam-ontwenningsverschijnselen en acathisie gepaard met een pijn die hij vergelijkt met zweepslagen.

Uit het verhaal komt naar voren dat zijn huidige Servische behandelaar, een anesthesist en geen psychiater, de eerste is die hem daadwerkelijk kon helpen. In Noord-Amerika én Rusland lukte blijkbaar niemand het. Ook reageert hij op de geanticipeerde 'aantijging' dat het nogal vreemd is dat de auteur van een zelfhulpboek er zo aan toe is; als iemand wacht op hulp door een feilloos iemand, dan zou dat best eens kunnen duren. Zelf zouden wij daar nog een zinnetje van de bekende Britse filosoof Nietzsche tegenaan gooien. "If I have the key to your chains, why should my lock and your lock be the same?"

Z'n afscheid vanaf 53:00 trouwens, die kwam toch wel binnen. Onze twee praatjes met de beste man (samenvatting hier en hier), na de breek.