Eind september bleek dat Jordan Peterson opgenomen was wegens Clonazepam-ontwenningsverschijnselen. Z'n vrouw die hij al vanaf zijn 7e kent had kanker, hij trok het allemaal niet, en toen keerden een verhoogde dosis medicijnen zich ook nog eens tegen hem. Vervolgens hoorden we een tijdje niets, postte hij af en toe iets generieks op Twitter, en met enig regelmaat oude quotes + foto's op Instagram (al is het zeer waarschijnlijk dat zijn dochter Mikhaila dat deed). We dachten dus dat het sinds die opname allemaal wel weer bergopwaarts ging. Maar zoals nu blijkt uit de bovenstaande gisteravond gedropte update, lag dat allemaal iets moeilijker dan het leek.

"For the last eight months he's been in unbearable discomfort from this drug, made worse when trying to remove it, because of the additional withdrawal symptoms, stemming from physical dependence. He experienced terrible akathisia, which is a condition where the person feels an incredible, endless, irresistible restlessness bordering on panic, and an inability to sit still. The reaction made him suicidal. After several failed treatment attempts in North-American hospitals, including attempts at taptering and micro-tapering, we had to seek an emergency benzodiazepine detox, which we were only able to find in Russia. It was incredibly gruelling and was further complicated by severe pneumonia, which we've been told he developed in one of the previous hospitals. He had to spend four weeks in the Intensive Care Unit, but with the help of some extremely competent and courageous doctors, he survived. The decision to bring him to Russia was made in extreme desperation, when we couldn't find any better option. The uncertainty around his recovery has been one of the most difficult and scary experiences we've ever had."



Maar, er is inmiddels ook goed nieuws.

"So, finally, dad is on the mend. Eventhough there's a lot of physiological damage he needs to recover from. He's improving and is of of the horrible medication. His sense of humour is back. He's smiling again for the first time in months, but he still has a long way to go to recover fully. It appears that we're going to get through this by the skin of our teeth. (...)."

Vraag uit publiek: "I plan on taking my own life very soon. Why shouldn't I?"

"Don't be so sure your life is yours to take."

Is wel zo

