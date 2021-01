Maakt niet uit wat de aanleiding is voor rellen: BLM, Het Klimaat, "Anti-fascisme", Pegida, "racisme", whatever. Elke aanleiding is geschikt. Er is een grote groep (en niet een "kleine groep die het verpest") die continu in de coulissen paraat staat om de straat op te gaan om de boel kort & klein te slaan, winkels te plunderen ("Black Nikes matter") brand te stichten, fietsen, auto's en scooters te vernielen en als het even kan mensen in elkaar te rammen die er iets van zeggen.

Het is een grote groep die bestaat uit een bonte verzameling sub-groepen: puberaal crimineel geteisem, kudt-Marokkanen, restanten van de kraak-beweging, Antifa's, voetbal-hooligans, zogenaamde anarchisten. En wat er zo nog te hooi & te gras rondloopt aan gestoorde figuren die geil worden van geweld.

De hele Nederlandse samenleving is in rap tempo aan het degenereren; niet in de laatste plaats omdat de goedwillenden niet langer voldoende gesteund worden door een regering, een overheid én een justitieel systeem die in toenemende mate chronische zwakheid vertonen omdat alle energie en alle middelen worden vergooid aan politiek correcte bullshit, feminisering en maakbaarheids-dagdromerijen uit de bloemetjestijd.

Het "Nieuwe Normaal" bestaat niet zozeer uit anderhalve meter afstand & neus-mondmaskers, maar veeleer uit ontsporend dagelijks geweld, mensen die elkaar, aangejaagd door 'sociale' media, verbaal naar het leven staan, en een wijd verbreide morele rotting als gevolg van toenemende domheid, ignorantie, primitief gedrag, bijgeloof en de groeiende invloed van een voor-middeleeuwse, regressieve religie.

Er is geen samenleving meer. Maar een sterk polariserende 'apart'-leving van mensen en groepen mensen die overal schijt aan hebben en letterlijk of figuurlijk om zich heen gaan meppen als ze kritiek krijgen.

Soms denk ik wel eens dat we onze zwaar bevochten vrijheid en democratie niet meer aankunnen. We zijn in extreme mate verwend geraakt. En zodra het begint te tochten in dat warme, veilige nest van de verzorgingsstaat weten we uit pure paniek van gekkigheid niet meer wat te doen.