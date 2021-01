Vaste prik tijdens tripjes NH-FRL; even stoppen bij Het Monument, want smurf achterin heeft vlak na de sluizen bij Den Oever al een bultrug gezien. Trappetje in de mooie Dudok-toren omhoog, en dan turen over het IJsselmeer. Als de bultrug gespot is de voetbrug over naar de waddenkant, want daar zitten de orka's. In mei 2020 kon je door de intelligente lockdown vanaf de Afsluitdijk Stavoren en zelfs Urk zien liggen, eind 2021 wordt het uitzicht verstoord door 89 vogelhakselende palingvisserkillende klimaatminaretten met een tiphoogte van 174 meter (wiki). Ergens in februari, als die verdomde lockdown voorbij is, komen we er weer langs. Geen idee wat te zeggen tegen de smurf. 'Monsters', dan maar...

