:

Precies wat ik vanmorgen zei. Een wonder dat mijn reaguursel niet weggejorist werd. Deze avondklok is een zwaar overspeelde hand.

Het is een wonder dat de zwaar gedupeerde Nederlanders zo braaf in de pas zijn blijven lopen bijna een jaar lang.

Dat zij nu, terwijl het gedroomde en verlossende vaccin er is, ook nog een avondklok voor hun kiezen krijgen is de waterval die de emmer doet overlopen.



Ik had oprecht verwacht dat Rutte vanmorgen zich tot de demonstranten zou richten met een verbindend relaas maar hij toonde zich wereldvreemd en scheerde de demontranten, relschoppers en plunderaars over één kam zonder ook maar een greintje nuance of begrip. Dit was voor mij de eerste keer dat ik echt dacht: nu bent u echt letterlijk de grip op de realiteit kwijt.