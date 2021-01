Rellen is absoluut niet de manier, maar weerstand tegen deze avondklok kan ik wel goed begrijpen. Een overheid is niet de baas over het volk, maar een verlengstuk van het volk, want ze zijn democratisch gekozen. Niets maar dan ook niets aan deze avondklok is democratisch tot stand gekomen. Er is dus absoluut geen mandaat, geen greintje. Dit is het Oekraïne-referendum in het kwadraat. Men wil dit niet, want 99% is kerngezond, en hoeft zijn/haar leven ook helemaal niet te vrezen voor corona. Het is aan de overheid om deze enorme inbreuk op de individuele vrijheid van mensen terug te draaien, of aan te passen, maar ik verwacht eerlijk gezegd dat het nog wel wat meer uit de hand gaat lopen. Laat mensen risico lopen als ze dat zo graag willen, laat mensen in een restaurant eten, maar zelf voor de eventuele gevolgen opdraaien. En nogmaals, geweld is altijd fout, maar ik zie zo 1,2,3 ook geen alternatief. Laat dit stoppen, maar die avondklok, wat een symboolpolitiek is dat zeg.