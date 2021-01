Mainstream Media is the enemy of the people. In plaats van onderzoek te doen, is het een entertainmentshow waarin een deel van het politieke spectrum schuldig wordt bevonden. De oorzaken worden niet aangepakt, maar weggezwegen. Het verschuiven van de bewijslast om een ander ermee te beschuldigen. Niks is nieuws onder de zon. Mensen doen dit al jaren. Die dingen word ook oud, niemand heeft er wat aan het verspilt tijd, moeite en geld.

Zolang rechts geen geluid heeft op de nationale televisie, wat verwacht je dat er gebeurt? Zolang andere geluiden niet gehoord worden, blijven we in een spiraal/self-fulfilling prophecy. Een kant begint zich steeds meer en meer te ergeren aan de politieke ideologie die dominant is op de televise. Dan duidt mijn vraag: wat kan rechts doen om meer van zichzelf te laten horen zonder gecensureerd te worden door het andere politieke spectrum? Er is geen vrijheid in links, dus hoe doorbreken we dat?