@Glasgow Argus | 25-01-21 | 16:39:

Boehoe? Het was een harde afspraak, dat we 100 kinderen zouden op nemen uit Moira. Is niet gebeurd. Dat is niet "zielig", maar gewoon tegen de afspraak. Overigens in ruil voor andere asielzoekers, want die 100 werden geruild voor toekomstige plaatsen. Hoeveel zuiniger wil je ons beleid nog hebben?

En Deflatiemonster, minstens 95% van de vluchtelingen wordt allang opgevangen in kampen in de buurt. We krijgen hier een miniem percentage van het totaal aantal dat verdreven of gevlucht is.