300 is het aantal waar wij een week lang hysterie over hebben gehoord omdat zij ergens ver in Amerika een gebouw zijn binnengedrongen. Dit is het aantal zeer agressieve en seksueel gefrustreerde mannen dat elke week in Nederland komt tegen alle Nederlandse grondwetten en beginselen waarop het land is gesticht. Daar hoor je vrij weinig over, verdeeldheid onder de mensen is goed voor de machthebbende zo lang je maar niet je frustratie bij de machthebbende zelf uit.