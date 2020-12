Als er zich iets opdringt in deze corona-tijden is het wel de curieuze berichtgeving van de NOS, bijvoorbeeld in het NOS-topic over Zweden gisteren. Er werden "Zweden" op straat geïnterviewd, die wel heel erg vaak naar de zonnebank waren geweest. Nadat de ZonnebankZweden het zegje hadden gedaan mocht er van de NOS ook een echte Zweedse dame even wat zeggen, maar die werkte dan ook in de zorg, en dan is het minder erg, ofzeau.

Cowntje Ron Fresen, die bestickerde heaumeau in zijn leren jackje die een hekel aan de boeren heeft, de EU-correspondent die je met zijn staalblauwe ogen lachend staat te besodemieteren in Brussel, de stortvloed aan allochtonen in beeld en geluid, gecombineerd met reclameblokken waarin de Multi kul tot duizelingwekkende hoogten wordt opgestuwd en daarna eenzijdig door je strot wordt geduwd, is op zichzelf al genoeg om voorgoed afscheid te nemen van de NPO en Het Mediapark. Tel daar de gekleurde programmering voor je verdere indoctrinatie en breinwassing bij op en je bent er definitief klaar mee.

Kijken naar de NPO/NOS is een kijkje in de verborgen agenda van Het Partijkartel, het Zwartboek van een verworden politieke klasse die zich heeft losgezongen van haar Nederlandse Wortels en middels de EU en de media-kanalen koortsachtig op zoek is naar een morele bevestiging hiervan.

De NOS is tegenwoordig ontzettend inclusief, en dat We daar als Nederlanders niet bij heuren, met Onze Nare Tradities, zoals verdraagzaamheid en tolerantie is natuurlijk een logische zaak. Als u dat nu nog niet begrijpt moet u gewoon wat vaker NPO kijken.