@The Green*Machine | 14-12-20 | 12:09: Als je ziet dat mensen buiten in de rij staan bij winkels. Is het dan heel hard nodig om achteraan te sluiten?

Man man man, u snapt nog steeds niet hoe het in een ziekenhuis werkt of wel? Je kan een maximaal aantal mensen opnemen, dus als je heel veel besmettingen krijgt, krijg je heel veel opnames.... logisch toch? Dus als je bijv 1500 mensen kunt behandelen die horen bij een golf van een maand corona met 10.000 besmettingen per dag, moet je die 10.000 besmettingen per dag dan laten oplopen of proberen die naar beneden te brengen? Of bent u zo'n mafklapper die zegt: laat de natuur zijn werk doen/ mensen gaan nou eenmaal gewoon deaud? Mocht ik een van de ongelukkigen zijn die aan het zuurstof moet zou ik het echt onwijs tof vinden als ik dat bedje en dat flesje zuurstof kan krijgen. Of buiten corona om ook gewoon een operatie kan ondergaan en die niet moet worden uitgesteld omdat het ziekenhuis vol ligt met coronapatienten. Moeilijk allemaal he?