Voor een gemiddelde westerse man hoort baan, vermogen, auto en huis tot de status. Voor de gemiddelde moslim man is aantal kinderen status. Zie plaatje Toerkije en bv. bevolkingsgroei Indonesie. Als een moslim man een andere moslim ontmoet gaat het vaak over het aantal kinderen. In het bijzonder de zonen. En misschien wel een aantal kinderen bij een andere vrouw? Wie zal het zeggen.

Nu is van beide status verhalen iets te zeggen. Goed vind ik het niet. Status zou moeten voortkomen uit geluk en gezondheid, maar hey, wie ben ik.

Die "Nieuwe Nederlanders" kunnen er ook niets aan doen dat ze zijn groot gebracht in een achterlijke middeleeuwse cultuur en ze hebben alle recht om daarmee door te gaan op die paar km2 die we als Nederlanders hebben.

Waar ik wel van kots zijn al die gutmenschen die dit blijven promoten en mogelijk blijven maken. Bijna niemand zit erop te wachten, toch worden ze massaal geimporteerd. 15 jaar wachten op woning (ff serieus he, 15 jaar) en dan geen recht hebben omdat cultuurverrijkers ineens recht hebben op jouw woning.

Wat ik me afvraag; hoe lang gaat dit nog goed? Ik geloof niet in een revolutie ofzo, dat dan ineens al die gasten een enkeltje richting geboorteland krijgen. Van de andere kant transformeert ons land langzaam in een land met een achterlijke cultuur. Islamisering noemt Ome Geert het. Bloot mag niet meer, staat ergens het woord bruin of zwart dan is er sprake van racisme. Dochters kunnenn niet meer ongestoord over straat. Of kijk eens naar die Mocro maffia. Wordt dit nou alleen maar erger en erger? En dit moeten we maar gewoon slikken?

