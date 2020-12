Eindelijk klaar met een gezellig avondje bier, blowen&oude pc's updaten. En geloof me, voor een game-pc is deze ook echt stokoud (2009).

De rest is niet veel beter.

En toch is het me weer gelukt om met veel vloeken, tieren&schelden windows-10 up to date te krijgen en alsnog daarbovenop de legacydrivers.

Godsgruwelijk gedoe.

En dan kom ik toch weer iets tegen waar ik dermate optimistisch van wordt dat ik mijn nieuwe aanschaf alsnog een paar jaar uitstel.

Process Lasso. Het ultieme process- en processor-beheer. Ik ben geen ICT-nerd maar dit is we zo inzichtelijk en eenvoudig te bevatten, het werkt gewoon echt. Programma's reageren sneller, betere fps bij spellen.

Blijkbaar bij nieuwere pc's niet zo nodig, maar bij ouwe meuk levensverlengend. Probeer het ook eens! Is gratis!

www.reddit.com/r/Throttling/comments/...

bitsum.com