"An antisemite is someone who hates Jews more than is absolutely necessary" — joods gezegde toegeschreven aan filosoof Isaiah Berlin (1909 - 1997).

Thierry in IDF-shirt, 6 mei 2016

Waarom goud uit handen geven?

Binnen twee jaar de grootste partij in de senaat én de grootste ledenpartij van Nederland. Twee volstrekt ongekende prestaties, nog los van de infrastructuur, talentenpoel en vriendengroepen die middels zeer onderhoudende zomer- en winterscholen gecreëerd werden.

Thierry had na 17 maart leider van de een na grootste of zelfs grootste partij van Nederland kunnen zijn, en zodoende misschien ergens zelfs kans maken op het premierschap. De Sebastian Kurz* van Nederland. Nu peilt de partij op 3 zetels — dat waren in april 2019 nog 28. Waarom?

Een simpel maar bijzonder wijsheidje uit de Jungiaanse hoek: als je niet weet wat iemands motieven zijn, kijk dan naar de resultaten, en concludeer daar de motieven uit. Wat is het resultaat van Thierry's carrière-lange flirt met onbetamelijke ideeën, culminerend in de tirade tegen zijn top 10 op vrijdagavond 20 november?

Het resultaat is een FvD gezuiverd van elke tegenspraak, dat waarschijnlijk heel weinig zetels gaat halen. De wens tot minder interne tegenspraak is heimelijk iedereen eigen. De wens tot weinig zetels beduidend minder. Maar, zoals Thierry tegen Geerten Waling bevestigde: "Zetels zijn voor FvD niet het belangrijkste". Het FvD is voor Thierry een beweging die een paradigmaverschuiving teweeg moet brengen. Een eigen lange contramars door de instituties. En het parlement is daartoe volgens Thierry niet de gewezen arena.

En wie zegt eigenlijk dat Thierry wel echt politicus wil zijn? In zijn hart is het een romancier, een denker die zonder consequenties écht wil kunnen zeggen wat hij denkt, en doen wat hij zegt. Daar leent het krachtenveld waarin een politicus zich begeeft niet voor, zeker niet als je zo gevoelig bent voor 'tegendraads' gedachtegoed als Thierry.

Daarom is er enerzijds de publieke Thierry van zijn zomermanifest, keurig binnen de conservatieve lijntjes. En anderzijds de private Thierry, die het publiek afgelopen weken ook definitief heeft leren kennen.

Ja, deze uitspraken zijn antisemitisch

Thierry's uitspraken, die hij al zo'n tien jaar lang consistent op niet bijzonder besloten gelegenheden doet, liegen er bepaald niet om. En de getuigen ook niet meer. Arabiste Machtald Allan: "“Opeens zei hij, uit het niets, dat de Tweede Wereldoorlog een oorlog was tussen de Duitsers en de Joden. ‘En de Joden hebben gewonnen’, concludeerde hij.”" Volgens filosoof Bas van Bommel noemde Thierry joden binnen "een blanke beschaving" een "parasitaire cultuur die nog steeds op de belangrijke posities hun macht en invloed uitoefenen", aangevuld met "Hitler had gelijk" en afgesloten met de bevragende opmerking over de holocaust: "Áls het allemaal echt gebeurd is."

Een anonieme - maar bij de redactie welbekende bron - meldde GeenStijl dat hij na bevraging van Thierry's opvattingen over 't joodse te horen kreeg: "Als ik werkelijk zeg wat ik denk, dan zou je me vermoorden."

Rechtsfilosoof David Suurland vertelt over hoe dergelijke uitspraken pasten "in een patroon waarbij Baudet er behagen in leek te scheppen om met rabiate uitspraken en vaak zinloze provocaties collega’s op stang te jagen. Dit gebeurde met zo'n regelmaat dat collega’s zich op een gegeven moment niet meer afvroegen of het polemiek was of ernst, maar met het oog op het werk dat wel gedaan moest worden vooral moeite deden om confrontaties met Baudet te ontwijken."

Zelfs de Britse cock solid conservative Douglas Murray bevestigt dit beeld. "Hij wil geen uitspraken doen over details die besproken zijn in de beslotenheid van een private conversatie, maar verklaart wel dat hij zo geschokt en ontzet was door wat Baudet heeft gezegd, dat hij zijn vriendschap met hem direct verbroken heeft en absoluut niets meer met hem te maken wil hebben." Ook dat ging over de joodse kwestie, en dat is nogal wat.

En dan natuurlijk de door Nicki Pouw opgetekende tirade van afgelopen 20 november. Thierry zei tegen Pouw nadat ze aangaf dat het FvD nazisme en antisemitisme niet moest tolereren: "Waar komt jouw kruistocht tegen antisemitisme toch vandaan. (...) Bijna iedereen die ik ken is antisemiet." Over antisemitische uitspraken door inmiddels geroyeerde leden zei Thierry vervolgens: "Ze zijn niet dom, ze hebben juist een heel hoog IQ, daarom zeggen ze deze dingen ook."

Echter, antisemitisme is een zowel binair als gradueel fenomeen

Mag je iemand "een antisemiet" noemen als hij bovenstaande opvattingen al zo'n tien jaar lang heeft én verkondigt. Binair gezien: ja.

But there's levels to this. En daarmee wordt niets goed gepraat, maar het is wel zo, en ook dat moet gezegd worden: niet al het antisemitisme is gelijk.

En dit leidt tot de belangrijkste vraag van dit dossier: beperkt Thierry's antisemitisme zich tot abstract intellectueel vandalisme, en zijn die opvattingen vooral gericht tegen 'het jodendom in de abstracte zin'? Of is het pervasief en ernstig genoeg om tot concrete anti-joodse acties te leiden tegen specifieke joodse personen en instellingen als hij daartoe de kans zou krijgen/ermee weg zou komen?

Dat weet alleen Thierry zelf. De rest van Nederland rest de educated guess.

Maar wat in die educated guess meegewogen moet worden, is dat Thierry naast zijn uitspraken dat 'joden in het blanke Europa een parasitaire cultuur zijn', Hitler gelijk had, de joden WO2 hebben gewonnen en dat hij zich afvraagt of de holocaust wel echt gebeurd is, tegelijkertijd óók absoluut eigenschappen, gedragingen en opvattingen vertoont die juist eerder grenzen aan filosemitisme.

Een antisemiet met filosemitische trekken, of filosemiet met antisemitische trekken?

Nog even los van Thierry, sowieso is die dualiteit niet heel zeldzaam binnen de alt right. Enerzijds worden joden verguisd, anderzijds juist bewonderd omdat het een metafysisch verankerde gemeenschap is mét een eigen gemilitariseerde etnostaat.

Maar goed, terug naar Thierry. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat Theodor Herzl, grondlegger van het zionisme en architect van de joodse staat Israel, een van "zijn helden" is. Op dossier Israel stemt hij zonder uitzondering in het Israelische belang, zegt hij consequent "ik steun Israel onvoorwaardelijk, punt", en stelt hij zelfs kamervragen als Nederland zich te kritisch opstelt tegenover Israel. Evengoed roept hij in de Kamer consequent op tot het naargelang beveiligen van joodse instellingen.

Daarbij zijn onderstaande afbeeldingen óók waar, en dat is dus óók Thierry. Ja, hij sport in IDF-shirts en ja hij heeft een joodse verloofde. Leuker kunnen we het niet maken, en ook niet makkelijker.

En de lived experience van FvD-persvoorlichter Samuel en bestuurslid Olaf Ephraim kunt u natuurlijk afdoen als de beleving van twee overgeïnvesteerde dwaallichten. Maar u kunt ook een poging doen het serieus te nemen, en ontwaren dat er naast Thierry's antisemitische uitspraken, ook een Thierry is waar joodse mensen zich blijkbaar gehoord, gesteund en zelfs geborgen bij voelen. Naast Samuel en Olaf kennen we namelijk meer joden die zich zo voelen.

En misschien is dat de eindconclusie: Thierry is het allebei.

The duality of man.

U kunt ervan vinden wat u wilt, maar dit is óók Thierry

De Thierry van joodse FvD-persvoorlichter Samuel is óók Thierry

De Thierry van joods bestuurslid Olaf Ephraim is óók Thierry