"Het coronavirus is nog niet onder controle, maar het vaccin komt langzaam in zicht. Trump is nog niet weg, maar Biden is begonnen. We durven weer te denken, te hopen, te dromen. Voorzichtig kijken we weer vooruit. Wat zien we dan?"

Wat maakt haar nou uit wie er in het witte huis zit? En denkt ze dat er werkelijk wat voor Nederland verandert wie er zit of speelt er wat anders (met haar Great Reset gelul)?



"We investeren in een schoon Nederland. We kunnen de klimaatcrisis zo stevig aanpakken dat we eraan verdienen. Alleen met een nieuwe economie zullen we floreren in een tijd van technologische en industriële revolutie. Alleen met een kenniseconomie zullen we voorop lopen."

And there it is, the great reset. Zucht. Dit leest overigens meer als we gaan extra belasting heffen op het klootjesvolk.



"We investeren in een rechtvaardig Nederland. De overheid is er om mensen te helpen, niet om ze op te zadelen met bergen papierwerk.

Racisme en discriminatie bannen we uit. Nieuwkomers doen mee vanaf dag één, ze krijgen de kans om hier thuis te zijn. En iedereen moet zich in Nederland veilig voelen. De hoogste tijd dus om te investeren in politie, rechters en sociale advocaten. Wij breken de rechtsstaat niet af, maar versterken zijn fundament."

Racisme bannen we uit... ook racisme geuit door delen van de bevolking die niet als racistisch worden beschouwd? En hoe ban je dat dan uit? Laatste zin is een dreigement richting het proletariaat overigens.



"Eerlijk delen in een schoon en sterk land. Dat is de droom die lonkt achter de horizon van deze crisis. Hoe bereiken we dat? Ongetwijfeld met veel vallen en weer opstaan. Ik wil niet te veel beloven. Beloftes die niet worden ingelost ondermijnen het vertrouwen in democratie en politiek."

In de leer gegaan bij Marx Rutte. Weinig beloven weinig geven (en veel belasting heffen) en je krijgt vanzelf 40+ zetels.



"In de eerste plaats: een rechte rug. Dat is wat wij kunnen bieden. Wij buigen niet voor de nationaal-populisten die onze zwaarbevochten Europese waarden en rechten verwerpen. Wij buigen niet voor radicale socialisten die uit de euro willen en onze banen op de tocht zetten."

Radicale socialisten die uit de euro willen? Volgens mij willen de meeste socialisten wel zo'n federale euro. Maar verder slaat het nergens op, niet alleen socialisten willen uit de euro.

En wat bedoelt ze precies met nationaal populisten (ze geef indirect aan dat er ook andere soorten populisten zijn) met verwerping van Europese waarden en rechten? De EUSSR als institutie is geen waarde of recht. Maar een federaal overheidsorgaan die suzereiniteit en tienden penningen eist.



"Als de vliegtuigen van Fokker met veel lawaai het luchtruim domineerden, kunnen de elektrische flying-V’s van Delft in stilte het stokje overnemen. Als DAF en Spyker Nederland konden veroveren, kunnen de schone auto’s van Lightyear en Luca uit Brabant dat ook. Als we in staat waren de deltawerken te bouwen, kunnen we nu ook de waterstoffabriek van Europa worden. Als onze molens de motor waren van een nieuw land, kunnen onze windmolens de motor worden van een nieuwe wereld."

Wow doodenge visie dit. Ze wil ons land volplempen met windmoelen en ander spul om "Europa" (lees het Ruhrgebied) van stroom te voorzien. Tering ik vind het communisme van de SP minder eng dan dit.



"In het land van Erasmus en Spinoza kunnen we het geduld en de tolerantie opbrengen voor nieuwe inzichten. In het land van Anton de Kom kunnen we ons verzetten tegen haat. In het land van Aletta Jacobs en Antoni van Leeuwenhoek stellen we vertrouwen in de wetenschap. In het land van Ramses Shaffy, Typhoon en Roxeanne Hazes is het tijd voor een nieuwe toon, een nieuwe melodie, een nieuw geluid."

Lol over de laatste zin. Anton de Kom is overigens een Surinamer, die zijn al een tijdje onafhankelijk Sigrid. Verder doodenge great reset geneuzel, ben er wel klaar mee.