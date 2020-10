Opvallend hoe na 1 boosbetoog op dit GeenStijl en 1 diepe verzuchting van Fidan Ekiz toch plotseling alle politici hun spindokters aan het werk hebben gezet om via sociale kanalen hun empathie over Samuel Paty uit te gieten. Lodewijk Asscher kreeg "islamitische" nog wel uit zijn pen, maar Rutte lukt het een week te laat en een woord te weinig niet en ook Sigrid Kaag "vergeet" die ene olifant in haar kader hierboven.

Desalniettemin oogst de fractieleidende freule van D'66 veel bijval maar wie Wouter de Winther heeft gelezen, weet dat daar een actieve strategie achter zit: ze wordt via social media gesteund vanuit een actieve "grassroots" strategie. Ze wordt bejubeld en met rozenblaadjes bestrooid door D66'ers die, in de woorden van de campagnebedenkers, "het juiste narratief" bij mensen door de strot willen rammen. "Wie mee wil doen wordt aan een appgroep toegevoegd van partijgenoten die massaal elke keer als Kaag iets verstandigs zegt, dat gaan ’liken’ of delen via hun sociale mediakanalen", weet De T. te vertellen over het juichaapjesformat.

Leeswijzer: Hier volgt iets aardigs over Sigrid Kaag

Het malle van deze krampachtige campagne (die vooral voor de eigen blauwepuntschoenenbubbel heel zelfversterkend zal werken om de blik naar binnen te blijven richten), is dat die vrouw ontzettend competent is. Super CV, van onderen naar de top gewerkt, internationale ervaring waar je u tegen zegt, veeltalig en diplomatiek uiterst getalenteerd. Niet onze keus, maar potentieel premiersmateriaal desalniettemin.

Alleen: ze kan niet met gewone mensen overweg.

Dat is waarom de meeste mensen haar niet pruimen. Want alles ademt dédain en wat niet de laatdunkendheid van D'66 ademt, ruikt naar geforceerde en overgeacteerde campagnefoefjes die gestuurd worden door spreadsheets die geschreven zijn in kamers zonder ramen. Zoals toen met dat soep rondbrengen op de fiets. Of dat faux-sportieve huispak waarin ze zich in de Shariadriehoek liet vastleggen. De werkelijkheid ligt dichter bij die treinramp van een interview in diplomatenblaadje NRC, dat zich voor één keer geen veilige bondgenoot toonde.

De vraag is dus onder hoeveel van die zogenaamde grassroots (die helegaar geen grassroots zijn maar gewoon van boven opgelegde tactiek) je haar moet begraven om een volkse of benaderbare uitstraling te kweken. Well, Mrs. Kaag, there aren’t enough grassroots in the WORLD to get that job done.

De hilariteit van hooi maken

En waarom zou je dit zo fake en gekunsteld willen forceren? Waarom geen hooi maken van de werkelijke competenties van La Kaag? Neem een voorbeeld aan Pieter Omtzigt, die al een carnaval van ongemak aan z'n kont heeft hangen als ie reguliere mediaoptredens moet doen, laat staan toen ie probeerde lijsttrekker van het CDA te worden. Maar omdat De Eik uit Enschede juist géén hip imago probeert te hoaxen, wordt hij op zijn palmares beoordeeld en dat klinkt vervolgens in al z'n fysieke stramheid als een oprechte, heldere klok - zonder de storende galm die bij Kaag klinkt.

Dus ff los van alle nep-empathie en verplichte nummertjes over Samuel Paty die alles doen behalve de kern benoemen omdat de voorheen verlicht-liberale partij zich vrijwillig in een policor dwangbuis heeft gepropt: Sigrid Kaag begraven onder de grassroots van de middenstip van de Kuip van het Volk, is als Job Cohen een polonaise laten doen, of JP Balkenende op een skateboard zetten, of Willem-Alexander een excuusvideo laten maken vanaf een peperdure sofa in de salon.

Sta je daar. Met je ronkende staat van dienst en je bek vol tanden de vlotte tante uit te hangen, en de enigen die hooi maken van zulke schwalbes op het politieke speelveld zijn de stamgasten van de sportkantine die de lieve vrienden van D'66 danken voor de hilariteit. Gratis campagnetip van een club die ook wel eens glorieus verkiezingen heeft verloren: Blijf bij jezelf, of blijf nergens. Het volk is minder debiel dan D'66 denkt. En niemand heeft zin in meer islam.