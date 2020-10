Bij het vinden naar een oplossing van dit soort problemen moet je altijd pragmatisch zijn en in geen geval ideologisch. Dat laatste gaat leiden tot ellende, moord en doodslag. Ideeen, hoe ellendig en abject ook, zijn niet strafbaar, dus als sommige moslims stilletjes wensen dat alle ongelovigen onthoofd moeten worden is dat onwenselijk maar niet strafbaar. Afgezien daarvan, er is ook geen enkele mogelijkheid dit te bestrijden, behalve door educatie, tijd en heel veel hopen, misschien tegen beter weten in. Gif tussen de oortjes is lastig te bestrijden.

Wat wel goed te bestrijden is zijn de daden die kunnen voortvloeien van deze abjecte denkbeelden, door zowel haatzaaierij keihard aan te pakken, zoals de sluiting van instellingen waar zoiets gebeurt en de haatzaaiers persoonlijk te straffen. Bij religieus geinslpireerd geweld zou ik zeggen: Pas de strafverdubbelaar toe, wegens het extreen ontwrichtende karakter van dit soort misdaden als in Frankrijk. Ik vermoed dat minstens de helft van de in ons land levende moslims bang is voor radicalere elementen en bang is kritiek te hebben uit angst voor uitsluiting of als afvallige bestempeld te worden. Groepsdruk is een effectief middel om de rijen gesloten te houden. Ook daarom dus moet de staat tonen dat extremisme nooit wordt geaccepteerd.

Het is dan ook teleurstellend dat er vanuit de politiek nauwelijks aandacht is voor deze zaak. Het zal te maken hebben met de polarisatie en het feit dat onderwerpen aangaande moslims zo ongeveer gekaapt zijn door PVV en FvD en andere partijen blijkbaar niet geassocieerd willen worden met de speerpunten van deze plopulisten. Maar het is de slechtst denkbare reden om kritiek op extremisme dan maar te mijden. Ik verwacht van de andere partijen dan ook aandacht voor deze zaak.