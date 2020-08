En datgene waar Jet Robben over valt is gewoon waar. De helft van de personen geboren met een baarmoeder stemt met heur kut en kiest bewust voor een persoon van gelijke gender, ook geboren zijnde met een baarmoeder en een vagina tussen heur benen.

Maar dat betekent dus ook dat het voor die intersectionele groep kiezers niet uitmaakt of die islamtische bekeerlinge en PLO propagandiste nu lijsttrekker is of op plek 2 staat. Want als die groep toch al genegen is om op de token antisemitische moslima te stemmen en verder ook helemaal oke is met het idiote D66 programma, dan stemmen die sowieso wel op haar, lijsttrekker of niet. Dus de vaginale D66 stemmers kiezen haar sowieso wel.

Dan kun je dus beter, strategisch en electoraal gezien, een echte geile hetero-vent op plek 1 zetten, daar trek je dan misschien de andere helft van de wijven ook mee.

Lijkt mij. Voor de vaginale stem hoef je dus geen vaginale lijsttrekker te hebben. Die kiezen toch de eerste kut op de lijst. Of dat nu Sigrid Kaag of Rob Jetten is.