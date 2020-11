Na het uiten van haar openlijke onvrede over het zoveelste foponderzoek naar het levende en actieve antisemitische protofascisme binnen de jongerentak van FvD, wachtte ze het fractievoorzittersoverleg onder de Toekan van Tiel nog af, maar de onbevredigende, halfbakken uitkomst daarvan en de waanzin van vandaag blijkt voor de derde keer in drie dagen too little, too late. De vrouw die na Theo Hiddema en Thierry zelf bekend werd als de meest prominente politica van de tot klungelclub verworden kartelbrekers, spijkert de ontslagbrief van Baudet aan de Zuil van Minerva.

"De rookgordijnen die zijn opgetrokken over trial by media, over het verkapt wel-of-niet in het bestuur blijven en de larmoyante ‘offers’ die dit zouden moeten illustreren, zijn niet dik genoeg om af te leiden van de feiten. De media praten geen nazisme propagerende appjes goed. De media flirten niet steeds met complottheorieen en types van bedenkelijk allooi. De media houden niet een rot jongerenbestuur aan de macht. De media bellen volksvertegenwoordigers die milde kritiek hebben niet schreeuwend op, ‘ik ben de partij’, maar steken geen poot uit tegen radicaal gebral.

De media stellen geen bewezen, herhaaldelijk nazistische bagger postende malloot aan als fractiemedewerker. De media raken niet in duizelingwekkend tempo gepeilde zetels kwijt met rellen en uitglijders. De media houden geen interne angstcultuur in stand waarin bijna niemand inhoudelijke kritiek durft te geven. De media maken niet in een weekend een hele partij kapot omdat ze hun fout niet willen toegeven en herstellen. Dat doet binnen FVD maar een persoon, en dat is partijleider Baudet."

Drie jaar geleden, op 22 oktober 2017, werd ze door Baudet aangekondigd als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam: “Ik ben al jaren fan van Annabel. Ze heeft een zeer scherp oog voor wat er misgaat in Nederland en hoe het beter kan en moet", schreef hij in de aankondiging op Facebook. Drie jaar later is ze behalve raadslid in Amsterdam ook statenlid Noord-Holland en senator voor FvD, en ziet ze inderdaad van dichtbij wat er misgaat in Nederland: de jongerenafdeling van Forum is geïnfiltreerd door SS-verheerlijkende jonge bruinhemden en de partijleiding van Forum is daarvoor gecapituleerd. Er ontstond een tumor in de partijtop, en hij groeide gestaag.

Zondagmorgen was de maat vol voor Nanninga, nadat de jongerenstorm van Forum weer eens niet snel en niet stevig genoeg reageerde op nieuwe onthullingen over SS-sympathisanten in hun gelederen: "Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden. Ik verwacht een volledige sanering van de JFVD." Daarmee draaide ze de dop van een fles cola en gooide er een Mentos in: in haar kielzog spraken tientallen FvD-politici, medewerkers en leden zich uit tegen de koers van de partij, de onwil of onmacht van Baudet om op te treden tegen de jeugdstorm van zijn naaste vertrouweling en Kamerkandidaat Freek Jansen en de manier waarop er al heel lang met klachten, interne kritiek en klokkenluiders wordt omgesprongen.

Na een onbevredigende uitkomst in het partijberaad van maandagavond (Freek Jansen verdwijnt wel van de lijst, maar niet van het partijtoneel en achter de schermen weigert Baudet hem te laten vallen), wacht Nanninga het aangekondigde "onafhankelijke" onderzoek door Paul Cliteur (1), Olaf Ephraim (2) en Wybren van Haga (3) niet meer af:

"De kans bestaat dat het bestuur (effectief onverminderd onder leiding van Baudet, laat u niks wijsmaken) mij hierom royeert. Dat zou betekenen dat je binnen (J)FVD beter nazistisch gedachtengoed kan propageren dan je er tegen uitspreken. Dat zij dan zo, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ik nodig mijn mede (kandidaat)volksvertegenwoordigers uit zich hier in overeenstemming met hun geweten over uit te spreken."

Stap naar voren, klokkenluiders. Dit is je moment.