Wierd Duk was te gast bij Rob de Wijk en Arend-Jan Hoerestein (hij begint tegenwoordig de uitzending al met dat imbeciele gelach van hem. capsules?). Mooi om Duk repliek te horen geven op de onzin van de heren. De Wijk gelooft nog steeds heilig in Russia collusion. Gek dat de Dems dan geen impeachment-poging hebben ondernomen. Het bleek dat ze daar weinig reden voor nodig hebben. Maar volgens Hoerestein is de jury nog in beraad. Na 4 jaar, ohhh jaaa. Maar verder, volgens de Wijk komt de strategie van Trump direct uit Mein Kampf: de grote leugen. Dan heb ik nieuws voor je Wijkie, dan hebben heel veel Amerikaanse presidenten in Mein Kampf zitten neuzen, want ze hebben keihard geloven. Er wordt sowieso heel veel gelogen in de politiek. En iedereen weet dit. Behalve een nitwit in de polder. Nou, geef die knul een radioprogramma. Wees nou gewoon eerlijk deep state Wijkie, je wil koste wat kost Trump aan Hitler binden. Dat hebben we allemaal wel door. Jij hebt misschien alleen nog niet door dat wij het door hebben. The Art of the Deal heeft paginanummers, weet je wel boek ook paginanummers heeft?