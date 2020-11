Zonder het echt door te hebben neemt de klimaatbeweging hier nu definitief de meest onmogelijke heuvel van hun intersectionele agenda: de alliantie tussen de politieke islam enerzijds en progressieve idealen wat betreft homoseksualiteit en feminisme anderzijds. Die alliantie is in essentie onmogelijk, maar daar komen ze later nog wel achter.

Dan nu even over dat gezamenlijke statement, dat naast alle onderstaande partijen ook werd ondertekend door bijvoorbeeld FNV Schoonmaak, Free West Papua Campaign Nederland, Fossil Free Feminists, Queers4Climate en Wij Blijven Hier! De teller staat nu op 57 organisaties and counting. En natuurlijk leest het weer als De Speld:

"De campagne tegen Bouchallikht is niet gestoeld op standpunten van haar zelf, maar bestaat geheel uit guilty (sic) by association. (...) De dynamiek hierachter is steevast hetzelfde: een rechtsradicale ‘speurneus’ doet aantijgingen aan het adres van een links persoon, dit wordt vervolgens groter gemaakt op social media door een netwerk van extreemrechtse media, politici en trollen en komt vervolgens ook bij gevestigde media terecht. (...) Zo noemde de NOS in haar artikel over Bouchallikht, Carel Brendel, die een lange staat van dienst heeft als het gaat om het bedenken van islamofobe complottheorieën, een ‘publicist’.

(...) Op deze manier probeert extreemrechts linkse activisten, mensen van kleur, vrouwen en moslims te intimideren en monddood te maken. Wij schrijven deze verklaring omdat we ons realiseren dat als wij nu niet zij-aan-zij staan met de slachtoffers van dit soort campagnes, wij straks zelf aan de beurt zullen zijn. Solidariteit is altijd een van de kernwaardes van de progressieve beweging geweest. Het is ook de enige manier waarop we de strijd tegen de klimaatcrisis en racisme aan kunnen gaan."

Ten eerste, stel clochards. Handen af van Carel Brendel. Die man is zo mogelijk de meest onderlegde en gematigde onderzoeker in het hele vakgebied, en neemt consistent afstand van racisten. Jullie beschrijving grenst aan smaad.

Alweer geen inhoudelijke reactie, dus hier alweer in de herhaling

Ten tweede gaan jullie dus ALWEER in werkelijk niets inhoudelijk in op de enige aantijging die er tegen Kauthar ligt:

Kauthar had in 2016 en 2017 bestuursfuncties bij FEMYSO en is momenteel vice-voorzitter en Head of Member Organisation Relations van FEMYSO. Volgens talloze rapporten (hier en hier) van Europese ministeries, veiligheidsdiensten, universiteiten, ex-Moslimbroederschapleden en verdomme de Moslimbroederschap ZELF, is FEMYSO de Europese jeugdtak van de Moslimbroederschap.

Kauthar en FEMYSO ontkennen die banden, maar exact die ontkenning is volgens de bovengenoemde rapporten onderdeel van de Moslimbroederschap-methode. Daarbij bezong Kauthar zelf twee maanden geleden in een webinar nog de "nauwe banden" tussen FEMYSO en unaniem erkende Britse Moslimbroeder-studententak FOSIS: "There is this history with FEMYSO as well. (...) There are nice and strong relationships between FEMYSO and FOSIS. (...) I know FOSIS is way older, so in that sense you are a big sister or brother."

Het maakt niet uit hoeveel organisaties de bovenstaande verklaring ondertekenen. Kauthars prominente positie bij FEMYSO gaat véél verder dan slechts "guilt by association", en dan laten we keurig buiten beschouwing dat ze de dochter is van de oprichter van de Moslimbroederschap in Nederland, want daar kan ze inderdaad niets aan doen.

