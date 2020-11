Er staat echt waar heus geen zorgen géén vaccinatieplicht in de spoedwet van het kabinet, maar er wordt wel naar een indirecte vaccinatieplicht genudged (dixit Rutte, ctrl+F op 'indirect nudgen') door het kabinet. Dat is impliciet en expliciet de belangrijkste uitkomst van het coronadebat van woensdag. Er komen vaccins, binnenkort, en dat is prachtig. Vaccineren is goed en vaccineren is verstandig. Vaccins houden volkeren gezond. Ouderen en kwetsbaren eerst. Maar vaccinaties zouden nooit verplicht moeten zijn. Toch suggereerde Kamerlid Hayke Veldman namens de vvd (en ongetwijfeld in opdracht van de partijtop) een geitenpaadje om mensen min of meer te dwingen tot vaccinatie, zoals Wybren van Haga in het debatfragment hierboven scherp signaleert.

Daarna Mark Rutte's aansluitende suggestie dat openbare- en overheidsgebouwen alleen nog toegankelijk gemaakt zouden kunnen worden voor burgers die een vaccin hebben (video na de breek), is dat niet a nudge too far? In de afgelopen maanden zijn absurde zaken als een mondkapverplichting, een avondklok en een verbod om samen te komen met familie en vrienden al langzaam, onwennig maar uiteindelijk stevig omarmd door een groot deel van de bevolking, waarbij we door de omstandigheden van de pandemie in een bepaalde gewenning zijn geraakt aan dystopische termen als "lockdown", "social distance" en "CoronaMelder". Het 'nieuwe normaal' blijkt met terugwerkende kracht niet eens zo'n slecht gekozen spin te zijn van de vvd.

De waarde van grondrechten wordt bepaald op de momenten dat ze het meest onder druk staan, en wat is artikel 11 - "Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam" - nog waard als de overheid vaccinatie weliswaar niet verplicht, maar toegang tot openbare en publieke ruimtes kan beperken of ontzeggen aan mensen die géén spuit in hun arm willen tegen een virus dat op het gros der mensheid geen gevaarlijk vat krijgt?

Waarom stuurt het kabinet openlijk aan op publieke polarisatie tussen voor- en tegenstanders van verplichte vaccinatie en voortrekkerij dan wel achterstelling van gevaccineerden en ongevaccineerden? Waarom zou je willen voorsorteren op willekeur, als staatsorgaan aan wie geen willekeur is toegestaan? Waarom wordt de grens van de Grondwet opgezocht en het volk de 'nudge' gegeven om 'm zelf over de rand te duwen? Is dat noodzaak, lafheid of gewoon een levensgevaarlijke zeephelling in een jaar vol grondrecht-gevaarlijke zeephellingen?

Waar is de vvd gebleven die zei: "Het recht op eigen lijf (...) is het meest primaire, en naar moderne opvattingen ook het meest finale recht van de mens", zoals Annelien Kappeyne van de Coppello het op 14 mei 1979 uitsprak?

En wat vindt u er zelf eigenlijk van?

Vaccinatieplicht Stelling: Alleen mensen die zich laten vaccineren mogen het gewone leven weer oppakken Eens

Oneens



Poll is Verlopen.

De 'liberale partijen' waren altijd al voor vaccinatieplicht

Gaat lekker, wel...