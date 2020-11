Een volstrekt niet representatief steekproefje laat zien dat bijna driekwart nog nooit een coronatest gedaan heeft. Vanaf begin 2021 wil Hugo de Schoenen (da's die bestuurs-Bint die al het hele jaar achter de feiten aan sloft omdat ie te veel praat en te weinig doet) het mogelijk maken dat iedereen elke maand getest kan worden. Want daar zit iedereen op te wachten, denkt hij. Tegelijkertijd wordt de suggesties steeds vaker en luider opgeworpen dat gevaccineerde mensen straks meer (zouden) mogen dan ongevaccineerden. Zulke stukken verschijnen van Azijnbode tot Telebelg. Maar vraag het de gewone man/vrouw in de teststraat en zelfs bij de kwetsbare groep der inbelbejaardenforum van Stand.nl blijkt driekwart tegen dat polarisatie-propellerende onderscheid.

Ook daalt de vaccinatiebereidheid, van 73% in juni tot 60% deze week. Een vaccinatie halen tegen virussen en ziektes is verstandig. Het is een fantastisch vooruitzicht dat de eerste vaccins spoedig verwacht worden. Maar tegelijkertijd weten we nog steeds niet alles over covid-19, kennen we nog geen enkele bijwerking van de aankomende Pfizerprikken en Modernamiddeltjes, lijkt corona voor de overgrote meerderheid geen serieus gezondheidsgevaar te vormen en bestaat er ook nog zo iets als GRONDRECHTEN.

Is een vaccinatieplicht überhaupt mogelijk? Nee, maarrr...:

Hypothetisch, maar hij schetst het toch even...

Geen zorg, de houtje/touwtje noodwet is helder hoor: die bevat *geen* vaccinactieplicht (Ctrl+F zelf maar in de Handelingen van 7 oktober). Bij wet is plicht dus onmogelijk. Maar in het antwoord van 'coronaminister' De Jonge, een dag later, wordt wel een mogelijkheid voor sociale en maatschappelijke druk voor vaccinaties geopperd (Ctrl+F hierrr nogmaals op 'vaccinatieplicht'). Hartstikke hypothetisch, maar hij schetst het toch even. Laat sociale groepsdruk nou precies iets zijn waar Nederlanders altijd heel graag & gretig hun kuddestrategie op los willen laten. Zo is er dus toch een geitenpaadje, geopperd door coronapolitici en Hun Mensen die vanaf begin dit jaar maandenlang stellig beweerden dat mondkapjes geen enkel effect hebben maar die stinkende stoplappen per 1 december plotseling verplicht gaan stellen op straffe van 95 euro boete. No more shopping zonder smoelbeschermer, straks ook geen vrijmibo zonder vaccinatie?

Oh vaccins, wees gezond en goed en verlos ons van de deprimerende dwaallichten en hun achterlijke doolhof van apps, dashboards en dreigende (sociale) dwangmaatregelen.

Over losse schroeven / schroefjes los gesproken

Maar als je nou iedere bargast vaccineert...?

En ohja er is ook weer een debat:

Die persco van gisteren had ook in 1 minuut gekund ('Het gaat nog niet goed, alles blijft dicht, Sint & Kerst zijn gecanceld') maar ja, Hugo 'Eindeloze Herhalingen' de Jonge maakt nou eenmaal graag zijn spreektijd vol. En vandaag gaan daar weer 16 fracties (sprekerslijst) tegenover staan om te roepen dat het allemaal heel erg is, alles. Voor wie nog een shotje extra wil zetten, hierzo: