Voor Pim Doesburg natuurlijk! De oer-Rotterdammer speelde bij Sparta en PSV liefst 687 wedstrijden in de Eredivisie en daarmee is hij wereldrecordhouder van de Disney-liga. Ook speelde Pim acht interlands en hij was als enige ter wereld de Beul van Maradona. Vandaag echter bereikte ons het droevige nieuws (altijd als er iemand is overleden, dan 'bereikt' dat nieuws je) dat Pim is overleden. Niet dat de huidige generatie Oranje-internationals druk is met Pim Doesburg: het boycotten van het WK in Qatar, roze voetbalschoenen, een nieuwe PlayStation en een leuk hoedje is ook heel belangrijk. Desalniettemin. WIN ORANJE. Win. Voor Pin. Euhhh, voor Pim. Het slachtoffer is Polen, LIVE NPO3.

UPDATE 5" - Rappe Pool. 1-0 achter. 100 kilo Klaassen had nog stroop onder z'n schoenen en Blind dacht: ah joh zoek het uit.

UPDATE RUST - 1-0 achter

UPDATE 76" - 1-1! Depay ramt 'm vanaf de penaltystip lekker binnen. Die zwembadcommentator op NPO3 heeft een orgasme onder de tafel

UPDATE 83" - Hoppa Polen kan niks! Berghuis (toch nog wat beter dan die schoonzoon van Frank de Boer) met een lekkere corner, Wijnaldum kopt binnen. VOOR PIM!

UPDATE EINDE - Hoera gewonnen van Polen! Polen is superslecht. Omdat Italië wint van Bosnië gaat Nederland niet naar de 'Final Four', maar boeien, dat willen we niet eens.