Toen duidelijk werd dat de duurbetaalde Oranje-miljonairs besloten het WK 2022 in slavenrijk Qatar te boycotten, steeg er applaus op uit alle hoeken van de samenleving. Wat een dappere beslissing, genomen in samenspraak met de rechtlijnige bestuurder Michael 'Platini is brandschoon' van Praag. Van extreemlinks en SP tot extreemrechts en DENK, iedereen was helemaal gelukkig met ónze internationals, die mensenrechten zwaarder lieten wegen dan hun persoonlijke drang naar een of ander bekertje op het nachtkastje. Hoe konden de internationals (Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong en al die anderen) ook anders: uitgemergelde arbeidsmigranten uit landen als Nepal die in Qatar gruwelijk lange werkdagen maken bij 50 graden Celcius, zonder drinkwater, zonder eten en tegen een lachwekkend hongerloontje, en als ze berooid naar huis willen vertrekken is hun paspoort plotseling verdwenen, er zijn al veel slaven overleden en dat allemaal in naam van de FIFA. Uiteraard zwegen de Oranje-kanonnen niet bij het horen van zoveel verdriet, ellende en onrecht, en ook de KNVB stond op tegen deze moderne slavernij. "Hadden we dat maar eerder gedaan, bij die honderden corruptiezaken enzo", mijmerden ze nog in Zeist. Enfin, nu blijkt dat Qatar de arbeidsmigranten NOG STEEDS heel slecht behandelt. Amnesty International heeft de KNVB voor de 1000ste keer opgeroepen zich 'expliciet en publiekelijk uit te spreken over de mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in Qatar'. En dat terwijl de dappere Oranje-internationals allang een boycot hebben uitgesproken!

In een eerder stadium spraken Van Dijk en de andere internationals al expliciet en publiekelijk een boycot uit over Veronica Inside. Dat was vanwege een grapje van Johan Derksen.