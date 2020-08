De spelers van het Nederlands elftal zijn klaar met het WK van 2022 in Qatar. De spelers hebben via social media een statement naar buiten gebracht waarin zij zeggen zich niet meer te laten interviewen door het programma gebruiken door de FIFA.

"Dit is onschuldige arbeid? Dit is hoe het werkt op de arbeidsmarkt? Ze krijgen gewoon salaris? Ze hebben een dak boven het hoofd? Ben je de rechtsbuiten van Human Rights Watch? Denk je soms dat je bij FC FNV voetbalt? NEE! Dit is ver over de grens. Niet de eerste keer. Niet de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough. #Qataroffside. Wij, Oranje-internationals, gaan niet naar Qatar."

Het gebeurt naar aanleiding van het nieuws dat Afrikaanse en Aziatische arbeidsmigranten NOG STEEDS worden uitgebuit door de organisatie van het WK 2022 te slavenrijk Qatar. "Na internationale verontwaardiging hierover zegde de Qatarese autoriteiten hervormingen toe maar volgens het onderzoek van HRW zijn die in de praktijk weinig succesvol gebleken. Integendeel, het 78 pagina’s tellende rapport ‘Hoe kunnen we werken als we geen loon krijgen?’ leest als een catalogus van misstanden." Virgil van Dijk en zijn dappere collega's bleken zó principieel gekant tegen (moderne) slavernij en het uitbuiten van Afrikaanse en Aziatische arbeidsmigranten, dat zij het toernooi in Qatar boycotten. Eerder werd ook Veronica Inside geboycot door Van Dijk en consorten, dat was vanwege een grapje van Johan Derksen.