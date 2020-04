Eigenlijk hoeven we geen enkel woord te wijden aan de compleet doorgerotte wereldvoetbalbond FIFA, een corrupte bende met een verzameling in pak gestoken bureaumaden die het orgaan helemaal uithollen voor dat ene beetje extra geld, want het staat bijvoorbeeld al hier beschreven en ach, als het wiel eenmaal is uitgevonden. Maar als er weer eens een bericht vol drek naar de oppervlakte komt gedreven is het toch gewoon grappig een herhaalrecept aan te vragen, en hoe de Nederlandse voetbalbond met de opperkwezel Michael van Praag het voetveegje is van al die machtsbeluste idioten.

U weet wel, Van Praag, die vanuit een luxehotel in Istanbul waar de kroonluchters door alle grandeur nog net niet van het plafond lazerden twitterde over mensen die niet eens genoeg geld hebben om een shirt of een bal te kopen. Van Praag die vanuit het dictatoriale Azerbeidzjan een foto van een leeg stadion de wereld in slingerde met als begeleidende tekst 'Indrukwekkend' - de enige reden om überhaupt in zo'n land te voetballen is een indrukwekkend gevulde bankrekening en dus is die tweet niet dom, maar gewoon compleet achterlijk. Van Praag en met hem de Nederlandse voetbalbond die kwispelend achter hun Europese en mondiale baasjes aanhobbelen in de angst ingeruild te worden voor een ander hondje. Zelf noemen ze dat: "Op een nette manier lef tonen." Het is volkomen lachwekkend, en individuele promotie en eigenbelang voorkomen dat we eens een keertje weerwoord durven te geven aan die rampenfabrieken in Nyon en Zürich.

Enfin, nu blijkt weer dat FIFA-leden miljoenen toegespeeld kregen om bij de verkiezing voor de WK's van 2018 en 2022 toch vooral te stemmen op respectievelijk Rusland en Qatar, twee landen met een uitermate indrukwekkende voetbalgeschiedenis, met name Qatar steekt Brazilië naar de kroon als het gaat om het beste voetballand aller tijden. Gebeurde allemaal in de tijd van het seniele dwaallicht Sepp Blatter (jankinterview hier) die zijn eigen familie nog zou verkopen voor een paar Zwitserse franken. Om de zoveel jaar komt er weer een andere clown aan het front verkondigen dat het nu echt is afgelopen met de omkoping, de corruptie, de smeergelden en de betalingen onder de tafel door bij de FIFA, en als die knakker dan weer is opgebokt valt er weer een stapeltje nieuwe lijken uit de kast. Er zou eens een of andere politiedienst met een hogedrukreiniger door die FIFA moeten gaan, alle aangekakte poep van de tegeltjes spuiten. En dan eens helemaal opnieuw beginnen. Weet u trouwens welk braaf kikkerlandje zich met inachtneming van alle regeltjes ook kandidaat had gesteld om het WK van 2018 of 2022 te mogen organiseren?