Ik kreeg gister nog een aardige mail, die ik jullie niet wil onthouden:

Beste Kuifje

Ik wil graag nog een keer door als minister-president.

Met elkaar staan we op dit moment voor een enorme beproeving met het virus. We zijn met zeventien miljoen mensen bezig om over de berg te komen, met een kaart die ons maar gedeeltelijk de weg wijst. Aan deze beproeving wil ik leiding geven. Daarom stel ik mij opnieuw kandidaat als lijsttrekker van de VVD.



In een interview met De Telegraaf vertel ik meer over mijn drijfveren, de moeilijke fase waar we nu doorheen gaan en hoe we hier samen sterker uit gaan komen. Dat interview is hier te lezen.

De komende tijd doe ik alles wat nodig is om Nederland door deze fase van de crisis te loodsen. Dat is wat nu mijn focus en aandacht vraagt. Daarom doe ik, als het over het voeren van campagne gaat, nu even niets. Deze campagne gaat soms anders worden dan we gewend zijn, maar ik weet zeker dat we er samen een succes van gaan maken. En ik reken op jou om, samen met al die VVD’ers in het land, ons verhaal te vertellen.



Hartelijke groet,

Mark Rutte