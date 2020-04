Dit ja. Ik lees alleen de twitterselectie hier op GS, zelf kom ik er nooit tenzij via linkjes die dan uitkomen bij een stuk tekstdiarree waar ik het begin of eind niet van kan vinden. Hebben we niet een of andere twitterexpert, twitter deskundoloog, twitterduidert? Ik snap er geen ene hol van en bovendien: Wie zíjn al die mensen? Wat doen die voor belangwekkends in de echte wereld, wat is hun staat van dienst? Of zijn het soms tóch gewoon allemaal exponenten van media als TV of krant? NIet dat ik het niet vermakelijk vind om te lezen waar mensen zich dan zoals druk over maken maar zullen we afspreken dat het verder van nul en gene waarde is voor non-tweeps?