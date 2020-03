"GroenLinks-freule Kathelijne Buitenweg heeft onlangs een alleraardigst Twitter-filmpje gemaakt over het seksistische online getreiter en getrolrichting Vrouwen ..."



Gezien. En ik herinner me ook een paar van die momenten.



Trump. "She reserves it".

Dat is GEEN seksisme.

Dat ging over Rosie O' Donnell, met wie hij al 13 jaar lang in de clinch ligt.

Sorry, maar in een jarenlange ordinaire ruzie worden lelijke woorden soms gezegd, maar dat betekent nog niet per definitie ook dat het seksisme is.

Kuthoer.

Die kennen wij op GS natuurlijk wel. Dat werd geroepen tegen haters van KOZP. Ik zeg haters omdat KOZP vnl uit mensen met een kleur bestaat, die blanke mensen uitschelden (boze witte mannen, kaaskop, racist, etc) en met geweld hun zin door willen drukken om zo het laatste restje dat herinnert aan blanke slavernij (zwarte Piet is de moorse piraat uit de sinterklaaslegende over het geplunderde en tot slaaf gemaakte jongentje Basilios, zoek maar op!) uit de geschiedenis willen verwijderen.

Sorry, dat scheldwoord was geen seksisme. Dat was een uiting van woede, schelden ja, in reactie op de haters van KOZP. Ok. Schelden is niet netjes. Maar in dat geval was het schelden, en geen seksisme.



Dan nog die piemel die erin moest. Ook daar. Geen seksisme maar wel een reactie op de komst van een azc, een spreekavond of zo daarover, een links naïeve dame die vond dat onvoorwaardelijk de poort wagenwijd open moest voor iedere vluchteling, en boze ongeruste dorpsbewoners die helemaal niet zaten te wachten op 600 asielzoekers in Steenbergen. Een aantal dat voor een dorp met 23K inwoners best veel is.

Dus ook daar. Geen seksisme. Wel woede. Boosheid. Geen reactie op haar vrouw-zijn. Wel een reactie op haar menu g, op het betoog dat ze voor die zaal hield.



Hiermee wil ik niet beweren dat seksisme niet bestaat. Het bestaat wel. Dat weet ik zelf ook wel. Maar mensen gaan schelden als ze boos zijn. Dan zeggen ze allerlei lelijks.

Niet iedere uiting van woede of boosheid is ook seksisme.



Wat zulke vrouwen, vrouwen zoals Kathelijne, hopen te bereiken is dat mensen wel boos mogen zijn, maar niet op vrouwen mogen schelden.

Op mannen schelden mag dan weer wel. Dat is niet erg, of zo. Maar, je mag niet schelden tegen vrouwen. Want.dan.is.het.seksisme......

!!!!??

En zo word ook ik door vrouwen zoals Kathelijne in een hoek gedrukt en bestempeld op een manier die ik NIET wil.



Mannen, er zijn veel vrouwen die er net zo over denken.

Je mag boos op ons worden, je mag ons een mooie vrouw vinden, je mag tegen ons schelden of schreeuwen als je boos bent, je mag ons nafluiten ... wij zijn geen trutjes die bij het minste of geringste een rechtszaak beginnen, je publiekelijk schandpalen ofje uit zullen schelden voor seksist.



Maar als je dan toch zoiets doet, probeer een beetje netjes te blijven, geef je mening maar ga niet lopen trollen, hou je handen thuis, ga niet - echt, da's zoozo zielig- lopen stalken.

Gewoon.

Wees geen monster.

Wees geen griezel.

Wees een man.



Ik hoop dat er meer vrouwen zullen komen die het doorgeslagen pseudo-feminisme van types zoals Kathelijne nuanceren.