Brazilië, het land waar katholieken nog wenen om Jezus, de junta nog gewoon de scepter zwaait, waar iedereen een prijs heeft en waar je verdomme nog EEN DEUR OPEN MAG HOUDEN VOOR EEN VROUW! Nou, en dat land schaart zich nu als één oorverdovend heteroseksuele man extreem dicht achter ONZE Eva Vlaar. 5.5K Likes and counting bij misschien wel de beste krant van Brazilië Conexão Política. Duizenden volgers erbij op d'r socials, de steunbetuigingen in de Insta-comments zijn niet van de poes (een selectie na de breek) en dan laten we d'r DM's nog maar even voor wat het is. “Princesa ariana” zelf spreekt gelukkig een aardig woordje over de grens en verwelkomt de nieuwe Nederlands-Braziliaanse as.