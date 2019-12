Even allemaal naar de kiosk om kwaliteitscourant de Telegraaf te kopen voor het interview met Eva Vlaardingerbroek, die vorige week met haar gestileerde gezichtje etnisch werd geprofileerd in de Volkskrant. In het stuk worden Eva als individu gewone vragen gesteld en geeft ze als individu gewone antwoorden. Wat je noemt een afgewogen, genuanceerd artikel. Maar laten we het hebben over de Volkskrant. Wij zijn namelijk kapot benieuwd wat Dienstmaagd Oostveen, Marokkanenfilter Van de Griend en Prinsesje Duurvoort van de mislukte foprectificatie van hoofdredacteur Pieter Klok van vandaag vinden. Niks 'kalmpjes geboekstaaft', 'inzichtelijk stuk' of 'mooie krullen', maar 'ongelukkig', 'te veel een persoonlijke aanval en niet een scherpe beschrijving', 'grote tijdsdruk' en 'checks-and-balances die niet goed genoeg werkten'. AU AU AU.

