Robert van de Griend, 'Chef Zaterdag' (een soort Chef Humor maar dan met meer kruiswoordpuzzels) van de Volkskrant, is gestopt met twitteren. Van de Griend maakte zichzelf op het microblog onsterfelijk belachelijk door op de avond nadat in zijn katern een schedelmeetstuk verscheen, een zogeheten 'draadje' te typen waarin hij de Marokkaanse herkomst van redacteur Hassan Bahara in de discussie betrok. In eerste instantie verwijderde Van De Griend alleen de gewraakte tweets (nummers 2 en 5) maar vanochtend blijkt dat hij zijn app aan Maarten heeft gegeven. Zo heeft Van de Griend meer tijd om zich te richten op verfrissende onderzoeksjournalistiek die in de Vernieuwde Volkskrant gaat verschijnen zoals 'Waarom bruine mensen erg van kip houden' en 'We moeten het hebben over witte mensen die met tien bier in hun mik opeens wel durven te dansen'. Gelukkig hebben we de screenshots nog!