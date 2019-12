Een ranzig staaltje etnisch profileren in de Volkskrant vanochtend. FvD-congresspeechmeisje Eva Vlaardingerbroek schittert met heur foto op de voorpagina van het Zaterdag-katern, maar mag in deze identiteitspolitieke tijden uiteraard niet als individu worden besproken. Gelukkig hadden Hassan Bahara en Karolien Knols nog wat schedelmeetlint over: "Het vrouwelijke gezicht van radicaal rechts is knap, jong, blond en beschouwt het hedendaags feminisme als een groot gevaar voor de westerse beschaving." Om het geheel een beetje cachet te geven duikelt de Volkskrant een Amerikaanse promovenda (dat is het wetenschappelijke equivalent van een Volkskrant-stagiair) op die er nergens blijk van geeft de Nederlandse context te kennen (in haar door VK aangehaalde paper komt Nederland NUL keer voor) en mag beweren dat Vlaardingerbroek 'impliceert' dat de 'witte beschaving' door 'bruine mensen en feministen' in verval is gebracht en klaar is kees. Wij kunnen hier allemaal nog wel gaan uitleggen hoe ranzig het allemaal is, maar dat kan Eva heel goed zelf. Of kijkt u anders haar speech op het FvD-congres nog even terug (na de breek).

Oordeel zelf!

Vies blaadje

UPDATE -Instagram redactie VK zou Kim Boon doen