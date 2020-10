We dachten in het weekend: Wilco Kelderman gaat de roze trui pakken. Nee hoor. Dachten we gisteren: Kelderman gaat de roze trui pakken. Nee hoor. Dus vandaag lieten we 'm maar effe gaan, de monsterrit over de Stelvio. Nou jongens, het werd een knettermaffe vertoning. Op de Stelvio (24,1km à 7,6%) kende de eeuwige tijdrijder Rohan Dennis op zijn dertigste levensjaar ineens een wedergeboorte als superklimmer, laten we het maar de Ineos-medicatie noemen, waardoor Tao Geoghegan Hart (ook Ineos) en Keldermans ploeggenoot Jai Hindley ervandoor gingen - met Kelderman er vlak achter. De Bever van Amersfoort kraakte kraakte kraakte kraakte, maar bleef stampen met als beloning DE ROZE TRUI, want klassementsleider Joao Almeida verloor MINUTEN. Kelderman hield over.... 12 seconden. Vrijdag een vlakke etappe, zaterdag nog een bergrit, zondag de afsluitende tijdrit (normaal gesproken een kolfje naar de hand van Kelderman). Hup Kelderman, van wie we het eigenlijk al een hele prestatie vinden dat hij dit keer op z'n fiets is blijven zitten.