Zijn wij Nederlanders nog goed in dingen, behoudens onze fantastische prestatie in het wereldkampioenschap corona en onze verbroedering en eenheid in het uitkafferen van die gekroonde vakantieganger met die plaat voor z'n kop? Ja hoor, fietsen. Morgen de mooiste eendagskoers van het jaar, de Ronde van Vlaanderen (die gewonnen gaat worden door Mathieu van der Poel), en vandaag gaat ónze Wilco Kelderman de GeenStijl Magenta Roze Trui veroveren in de Giro d'Italia. Kelderman is de beste renner in de Giro, een van de beste tijdrijders ook, en voor het eerst sinds 2017 gaat er weer eens een Nederlander een grote ronde winnen. Hier een mooi documentje voor de meeschrijvers, kijken kan op de Belg & Eurosport. De etappe vandaag is de 'Prosecco Superiore Wine Stage' dus zetten wij het vast op het zuipen, we horen later wel wie gewonnen heeft.

UPDATE: Soort van kleine Coup de Kelderman. Hij rijdt al zijn concurrenten op meer dan een minuut, maar die maffe Almeida rijdt nog wat sneller. Morgen bergetappe!

Starttijden