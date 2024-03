Saai. Geen eredivisie, geen schaatsen, geen atletiek en de herhaling F1 Australië hoeft ook niet meer. Daarnaast is het pokkenweer, guur met harde woei, dus knippen we de treurbuis maar aan want dan waait het ook in België, tijdens de voorjaarsklassieker Gent - Wevelgem, een 253 kilometer lange herdenkingsrit (NOS). Wielrennen + wind = waaiers, en renners die van de fiets geblazen worden. Geen Wout vandaag, maar wel Mathieu (foto). LIVESTREAM.

Update: Mads Pedersen wint, Mathieu tweedst