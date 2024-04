Mochten we in het licht van WOIII binnenkort nog bestaan dan kunnen we er maar van genoten hebben: de Amstel Gold Race. Samantha naaiclub, u voor de tv of mooier nog, met een Alfa in de vuist langs het parcours. De enige Nederlandse wielerklassieker, met al die klappers uit het Limburgse land. De finale: Keerderberg, Bemelerberg, Loorberg, Gulperberg, Kruisberg, Eyserbosweg (1,1 km aan 7,6%), Fromberg, Keutenberg (1,6 km aan 5,2%), Cauberg (0,8 km aan 6,6%), Geulhemmerberg en Bemelerberg. Beetje een overgangskoers tussen Roubaix en Luik maar wij vinden 'm echt helemaal geweldig. Beroemd ook om het mooiste sportmoment van de afgelopen jaren: Mathieu van der Poel die uit geslagen positie terugkeerde en WON - heerlijke Sporza-video van een halfuur hieronder. We drinken Alfa uit Schinnen, Brand uit Wijlre en Gulpener uit Gulpen. Outsiders met GeenStijl Sterren: Cosnefroy, Healy, Skjelmose en Ayuso. Hup Mathieu!

UPDATE Vrouwenkoers - LORENA WIEBES OEN! Marianne Vos wint met jump