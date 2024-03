Het is weer tijd voor de mooiste wielerklassieker die helegaar geen klassieker is. Het monument dat helegaar geen monument is - de derde van Italië. De grootste wedstrijd van allemaal die niet tot de grote wedstrijden behoort. De Strade Bianche. Van de allermooiste plaatjes en de allermooiste winnaars: Cancellara, Gilbert, Stybar, Alaflippie, Van Aert, Van der Poel, Pogacar, Pidcock. Mathieu doet dit jaar niet mee, want hij gaat de ECHTE monumenten winnen. Dus terwijl Samantha naar de naaiclub gaat om weer eens keihard te naaien mag de tv aan op Eurosport voor d'n Koers. Iedereen kijkt naar Pogi, maar let op donker paard Tim Wellens. En op Bartje Lemmen!