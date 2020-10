Een paar dagen later dan verwacht, dan nu alsnog de Coup de Kelderman in de Ronde van Italië. In de (op een na?) belangrijkste wielerronde van de planeet staat ónze Wilco 'de Bever' Kelderman (Amersfoort, 1991) er goed op om de felbegeerde roze trui naar Milaan te brengen. De Bever moet alleen nog even afrekenen met de Portugese sensatie Joao Almeida (22), van wie alleen alle alarmbellen een keer hebben gehoord. Almeida staat 17 tellen voor in het algemeen klassement, maar met een loodzware etappe en een slotklim op Madonna di Campiglio is dat kinderspel. U juicht voor rugnummer 181, live op Eurosport! HUP BEVER.

UPDATE 15.35 uur - Kopgroep van een man of 10 heeft een voorsprong van circa 7 minuten op het peloton. Klassementsrenners zitten nog in hun hok.

UPDATE 15.50 uur - Slotklim! 12,5 kilometer tegen 5,7% gemiddeld.

UPDATE 16.10 uur - Kelderman en zijn ploeggenoot Hindley proberen Almeida te lossen, maar die roze boer geeft geen krimp.

UPDATE 16.19 uur - Ben O'Connor wint de etappe.

UPDATE 16.24 uur - Alle klassementsrenners finishen SAMEN in de groep, gaap. Nog twee drie kansen om Almeida uit de trui te fietsen: donderdag (morgen) over de Stelvio, zaterdag de etappe naar Sestriere en zondag een slottijdrit van 15,7 km. Wielerfans kunnen nu door met de Ronde van Spanje.

Ondertussen in een andere koers