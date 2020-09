"dan kunnen ze nog wel gepakt worden, dat is nog niet altijd hetzelfde als succesvolle uitzetting."

You can say that again. Kijk, dat falende uitzetbeleid tekent natuurlijk al vele jaren het totale failliet van dat asielcircus. En dan kwam eergisteren de Europese Commissie met een boterzacht 'alomvattend' plan voor een 'totaal nieuw' asiel- en migratiebeleid, waarbij voor de EU lidstaten nauwelijks 'harde' afspraken gelden, en waarin ook de twee harde, essentiële maatregelen mbt de buitengrenzen en de 'toeleverende' landen niet worden genomen. Die landen worden niet financieel hard aangepakt als ze weigeren hun onderdanen terug te nemen, nee, ze worden 'beloond' als ze dat wel doen (van veel van die schurkenstaatjes kun je nu al verwachten dat ze er een verdienmodel van gaan maken: stuur veel mensen naar de EU, en dan krijgen we veel geld als we ze weer terugnemen).

En buitengrenzen bewaken, in de zin dat niemand meer op de bonnefooi de EU binnen komt dobberen/wandelen? Gaat niet gebeuren. Sterker nog, gisteren vertelde Eurocommissaris Margaritis Schinas in een interview in de Volkskrant dat er zelfs toezichthouders komen om erop toe te zien dat landen buitengrenzen NIET bewaken:

"Er komen onafhankelijke waarnemers om te voorkomen dat landen migranten terugduwen, al dan niet met geweld. Wie zijn die waarnemers?

‘Die komen van het Europese mensenrechtenagentschap in Wenen. Of van de IOM (Internationale Organisatie voor Migratie, gerelateerd aan de Verenigde Naties, red.) of de UNHCR (VN-organisatie voor vluchtelingenhulp, red.).’

Dus Griekenland, dat nu zijn eilandjes bewaakt met dat zg 'pushback' beleid, zal dat niet meer mogen. Zo creëer je nieuwe kampen Moria 'before you can say Jack Robinson'.

Maar de meest ridicule suggestie las ik vandaag in de Volkskrant:

"Buiten het pact kunnen EU-lidstaten ook onderling gebruikmaken van bilaterale contacten. Spanje slaagt erin Marokkanen terug te sturen, Nederland niet. Maar Spanje krijgt kansloze Nigerianen niet uitgezet, terwijl Nederland met dat land een overeenkomst heeft. Hier kunnen de landen elkaar van dienst zijn."

Dus wij sturen onze kansloze, criminele Marokkaanse asielzoekers naar Spanje, en zij sturen in ruil hun kansloze Nigerianen naar ons? Dat is toch waanzin? Brussel moet Marokko en Nigeria keihard aanpakken - financieel - zodat het voor Nederland en Spanje, en alle andere lidstaten even gemakkelijk wordt om klaplopers te retourneren.

Ben ik nou zo slim of zijn zij in Brussel nou zo dom?