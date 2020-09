Die vorige verdeelsleutel-aanpak stuitte op wat Oost-Europees verzet, dus nu gooit de Europese Commissie het over een andere boeg. Later vandaag lanceert het o.a. een sponsorship plan, waarin alle landen, van Hongarije tot Italië en Griekenland tot Polen "should see their red lines respected". De sponsorship komt erop neer dat als een land geen migranten over wilt nemen van andere EU-landen, zij dat gastland in plaats daarvan kunnen helpen uitgeprocedeerde migranten terug te sturen naar het land van herkomst. Die hulp is blijkbaar welkom, want in 2018 werd slechts 36% van uitgeprocedeerden daadwerkelijk teruggestuurd (PDF, p15).

Hoe die inzet zich qua moeite en middelen precies verhoudt tot het daadwerkelijk huisvesten van migranten is ons niet helemaal duidelijk, maar we verwachten een bijzonder ijverige Orbán Air en een tsunami aan Poolse piloten die de goede strijd als vanouds vanuit Engeland voortzetten. Ook ligt op tafel de Dublin-verordening die Merkel in 2015 heeft opgeschort nu officieel te herzien door "expanding the opportunities for asylum seekers with ties to other countries to get those countries to process their claims." Overigens zijn we van mening dat de Europese Commissie vernietigd moet worden.

Is-ie!