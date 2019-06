Het Nederlandse asielbeleid is - al vele jaren - een volledige, maar dan ook totale mislukking. En er wordt niks aan gedaan, althans niet iets wat echt zoden aan de dijk gaat zetten.

Ik sta zelf toch wel de radicaalste oplossing voor (die volgens mij ook verdedigd wordt door Jan van de Beek): het opzeggen van het VN vluchtelingenverdrag. Dat verdrag stamt uit 1951 of daaromtrent, een totaal andere wereld met totaal andere omstandigheden, maar wordt nu al haast drie decennia misbruikt om gigantische landverhuizingen van derdewerlendlanders te legitimeren. En zolang dat (opzeggen) niet gebeurt - zelf zie ik dat ook nog niet zo 1/2/3 gebeuren, moet je inderdaad vol inzetten op uitzetting van illegalen en uitgeprocedeerden, landen die hun eigen mensen weigeren terug te nemen, de financiële duimschroeven keihard aandraaien tot ze gaan "bewegen".

Opmerkelijk in dit verband is ook een uitspraak van topambtenaar Van Zwol in de column van Martin Sommer van zaterdag 8 juni. Ik citeer een paar passages:

"Ik denk dat Harbers niet blij was met het rapport van de commissie Van Zwol dat deze week uitkwam."

"Topambtenaar Van Zwol moest adviseren wat te doen met uitgeprocedeerde asielzoekers die per se niet weg willen."

"Eén detail: af­gewezen asielzoekers willen voor geen prijs terug. Zelfstandig aantoonbaar vertrek is in 2018 teruggelopen tot een kwart van de mensen die weg moesten. Van meer dan de helft is niet bekend of ze daadwerkelijk vertrokken zijn."

Maar dan komt het:

"Veel afgewezen asielzoekers blijven hier hangen omdat hun thuisland ze niet terug wil hebben. Althans dat hoor je vaak, vooral van asieladvocaten. Klopt niets van, aldus Van Zwol. Wie vrijwillig wil vertrekken, kan dat nagenoeg altijd. Alle ambassades en consulaten werken mee, als degene die terug moet eerlijk is over zijn identiteit en zijn best doet om aan ­papieren te komen."

En dat bevestigt wat iedereen al wist: de aanhouder wint. Als je maar genoeg blijft tegenwerken, traineren, liegen, bedriegen, volgt aan het eind altijd de beloning: een verblijfsvergunning die recht geeft op een sociale huurwoning, toegang tot alle voorzieningen, en gratis geld. Khalid Jone - en de rest van de We are here klaplopers - weet het, Armina - de moeder van Howick en Lili - weet het, de uitgeprocedeerde illegalen in Amsterdam waar nu weer "opvang" voor wordt geregeld, weten het. En hele volksstammen in Afrika en islamitische "shithole countries" weten het ook, en zijn aan het sparen om ook een enkele reis richting Nederland te kunnen ondernemen.